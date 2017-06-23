Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre Antalya ve civarında hava sıcaklıkları yükselecek.

Güncellenme 23 Haziran 2017 10:16