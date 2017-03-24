Messi Arda'nın satılmasını mı istiyor?

İspanya'da yayın yapan Diario Gol gazetesinin haberine göre, gelecek ve gidecek oyuncular hakkında söz sahibi olmak isteyen Messi, Arda'nın gönderilmesinden yana.

Güncellenme 24 Mart 2017 22:29

Gazete Barça'nın Arjantinli yıldızının ilk olarak geriye gelip top alan, top dağıtımı yapan, ileride topu tutarak diğer oyunculara hücuma katılmaları için zaman kazandırabilen bir forvet istediğini yazdı.

Gazeteye göre Messi'nin kafasındaki isimlerin başında Monaco'dan Kylian Mbappe var.

Yine Monaco'lu Bernardo Silva da listede. Borussia Dortmund'dan Ousmane Dembele de Messi'nin istediği isimler arasında. Ayrıca Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmannda Messi'nin alternatifleri arasında.

Hürriyet'in haberine göre; Arjantinli yıldız futbolcunun ayrıca Arsenal'dan Hector Bellerin'i de isteğini belirtiliyor.

ARDA'YI İSTEMEDİ

Barcelona'nın tüm bu transferleri yapabilmesi için bazı oyuncularını göndermesi gerekiyor. Haberde Messi'nin bu konuda da devrede olduğu özellikle Luis Enrique'nin son dönemde aldığı oyuncuların satılmasını istediği bilgisine yer verildi.

İşte Messi'nin takımdan gönderilmesini istediği oyuncular:

Andre Gomes

Paco Alcacer

Arda Turan

Jeremy Mathieu

Lucas Digne

Denis Suarez

ARDA'NIN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Arda Turan hakkında çıkan ''Arsenal'e transfer olacak'' iddialarını futbolcunun menajeri Ahmet Bulut cevapladı.

ESPN'e konuşan Bulut, ''Şu an için gelen bir teklif yok, yani konuşacak bir şey de yok. Arsenal ile bir görüşmem olmadı. Önceden de söylediğim gibi Arda, Barcelona'da çok mutlu ve sözleşmesinin bitmesine 3 yıl var.'' şeklinde konuştu.



İngiliz basınında Arsenal'in Arda Turan için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. Arda, sezon ortasında Çin'den gelen transfer teklifini de reddetmişti.