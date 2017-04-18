MESA Kozyatağı yakında yatırımcısıyla buluşacak

MESA tarafından İstanbul'un değerlenen lokasyonlarından Kozyatağı'nda inşa edilen MESA Kozyatağı projesi yakında görücüye çıkacak.

Güncellenme 18 Nisan 2017 11:20

Yarım asra yaklaşan köklü geçmişi ile Türkiye inşaat sektörünün öncü kuruluşu MESA’nın Kozyatağı’nda hayata geçireceği yeni projesinin lansmanı 11 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirecek.

Proje orta segmente hitap edecek

MESA Kozyatağı projesinde 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerinde dairelere yer verileceği tahmin ediliyor. Özellikle orta segmente hitap edecek olan MESA Kozyatağı projesinde satışların, düzenlenecek olan basın toplantısından sonra başlayacağı öngörülüyor.

2017 yılı içinde 6 yeni projeye başlanması hedefleniyor

MESA Kozyatağı projesinin sinyallerini geçtiğimiz günlerde veren MESA Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu; sektörün son durumunu ve 2017'den beklentilerini açıkladığı toplantıda, proje için çalışmalara çok yakında başlayacaklarını belirtti. 2017'de en az 6 projeye start vereceklerini belirten Boysanoğlu, bu yıl 3,5 milyar TL'lik yatırım yapacaklarını sözlerine ekledi. Projelerde toplam 4 bin konuta yer verileceğini açıklayan Erhan Boysanoğlu, "2017 yılı içinde mevcut ve yeni projelerimizde yaklaşık 2 bin 500 adetlik bir konut satışına ve 1.7 milyar TL’lik bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi ve ön talep formuna www.mesa.com.tr adresinden ya da 444 9 366 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Emlak Gündem