Mersin'de kar uyarısı: "Evden çıkmayın"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 'Mersin'in son 25 yılın en yoğun kar ve yağmur yağışıyla karşı karşıya olduğunu' söyledi.

Güncellenme 29 Aralık 2016 12:24

Mersin'de yoğun kar ve yağmur yağış ınedeniyle vatandaşlara evlerden çıkamamalr ıgerekitği söylendi. Mersin son 25 yılın en yoğun kar ve yağmur yağışına tanıuk oluyor. Şehirdeki yağış şiddeti şu an afet durumunda olarak değerlendiriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, "Şehrimizin bazı noktaları deniz seviyesinden düşük olmasından dolayı deniz suyu geri vermektedir. Yağış şiddeti afet durumundadır." ifadesini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mersin'de son 25 yılın en yoğun kar ve yağmurunun yağdığını belirtti.

Vatandaşların gerekmedikçe evlerinden çıkmamalarını isteyen Kocamaz, şunları kaydetti:

"Sabah 08.15 itibarıyla metrekareye 86 kilogram, 09.15 itibarıyla 125 kilogram yağış olmuştur. Halen de şiddetli yağış devam etmektedir. Şehrimizin bazı noktaları deniz seviyesinden düşük olmasından dolayı deniz suyu geri vermektedir. Yağış şiddeti afet durumundadır. Oluşturduğumuz kriz masasıyla gelen her talebe ulaşılmaktadır."

AA