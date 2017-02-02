Mersin yeni hastanesine yarın kavuşuyor

Sağlık Bakanı Akdağ, Mersin Şehir Hastanesi'nin yarın açılacağını belirtti.

Güncellenme 02 Şubat 2017 21:06

Sağlık Bakanı Akdağ, Mersin Şehir Hastanesinin yarın açılacağını belirterek, "Avrupa'nın şu anda en mükemmel hastanesini hizmete sokuyoruz. Sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini şehir hastaneleriyle taçlandıracağız." dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'la geldiği Mersin'de Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Akdağ, burada yaptığı konuşmada, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Mersin Şehir Hastanesi'nin açılacağını söyledi.

AA