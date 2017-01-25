Mersin yeni hastanesine kavuşuyor

Mersin Şehir Hastanesi'ne sona yaklaşıldı. Hastanenin en yakın sürede hasta kabulüne başlayacağı bildirildi.

Güncellenme 25 Ocak 2017 20:53

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Çamsarı, Mersin Şehir Hastanesinde "son kontrollerin" sürdüğünü ve yakın zamanda hasta kabulüne başlanacağını söyledi.

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı, kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan Mersin Şehir Hastanesinde "son kontrollerin" sürdüğünü ve yakın zamanda hasta kabulüne başlanacağını bildirdi.

Çamsarı, Mersin Şehir Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, hastanenin açılış sürecinin titizlikle ilerlediğini, artık kabul aşamasına geldiklerini söyledi.

"Çok kısa sürede tamamlanıp hizmete açılacak"

Çamsarı, hizmet için inşaatların bitmesinin yetmediğinin aktararak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir sağlık hizmetinin sunumu için eksiksiz sistemler ve eksiksiz kabul yapmak gerekli. Bu anlamda da tüm testler, sistemin doğru ve eksiksiz çalıştığını, sağlık hizmeti sunmaya yeterli olduğunu kontrol ediyoruz. Muayene ve kabul komisyonları bu amaçla çalışıyor. Bir prizden, son teknoloji cihazın çalışmasına kadar kontroller yapılıyor. Çalışmalar hızlı şekilde ilerliyor. Çok kısa bir sürede, birkaç gün içerisinde tamamlanıp hizmete hazır olduğunun tespit edildiği anda da hasta kabulüne ve hizmet vermeye başlayacağız."

"Bu hizmetin patronu kamudur"

Kamu-özel sektör iş birliğiyle yapılan hizmetin kamu garantisinde olduğunu belirten Çamsarı, "Kamu ve özel işbirliğinde sağlık hizmeti tamamen kamunun garantisinde. Vatandaşlarımız aynı şartlarda, daha önceki kamu hastanelerinde hangi hizmeti ne şartta alıyorlarsa şehir hastanemizde de alacaklar. Bu özel bir sağlık hizmeti değil, kamunun bir sağlık hizmetidir. Bu hizmetin patronu kamudur. Bunun bilinmesini istiyoruz." dedi.

AA