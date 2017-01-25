Merkezin kararıyla yükselen borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün Merkezin faiz oranlarını sabitleyip koridoru genişletmesiyle günü yükselişle kapatırken yeni güne yatay giriş yaptı.

Güncellenme 25 Ocak 2017 10:32

Borsa istanbul'da BIST 100 endeksi hafta ortasına yüzde 0,09 oranında azalış yaşayarak yatay bir giriş yaptı. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklaann faiz politikası kararıyla yükselişe geçen ve günü böyle tamamlayan borsa yeni güne yüzde 0,09 azalışla yatay bir başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 azalışla 84.129,38 puandan başladı.

Bugünkü açılış göstergelerinde BIST 100 endeksi 78,52 puan azaldı. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi ise yüzde 0,53 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile madencilik, en çok gerileyen ise holding oldu.

BIST 100 endeksi Mayıs ayından bıu yana en yüskek kapanışını gerçekleştirdi

Dün, güne pozitif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmemesi ve faiz koridorunu genişletmesinin ardından günü yüzde 1,4 artışla 84.207,89 puanla tamamladı. Bu seviye 3 Mayıs 2016 tarihinden bu yana BIST 100 endeksinin yaptığı en yüksek kapanış oldu.

Yurt içi ve yurt dışında veri takip programı

Para ve piyasa uzmanları, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin piyasalar tarafından takip edileceğini kaydetti.

AA