Merkez faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez politika faizine dokunmadı ancak faiz koridorunun üst bandında 75 baz puanlık artış meydana geldi.

Güncellenme 24 Ocak 2017 14:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını değiştirmedi. Faizi sabitleyen TCMB, PPK toplantısında politika faizini yüzde 8 olarak bıraktı.

Merkez Bankası faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25'te tutarken, üst bandı yüzde 8,5'ten yüzde 9,25'e yükseltti.

Merkezin kararına doların tepkisi ne oldu?

Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde,borç verme faiz oranı yüzde 10’dan yüzde 11’e yükseltildi. Ekonomistler politika faizi, koridorun üst bandı ve geç likidite penceresi faizlerinin artmasını bekliyordu.Doların 11 Ocak'ta 3,94'ü aşarak rekor kırması sonrasında harekete geçen Merkez Bankası aldığı likidite önlemleriyle kurdaki yükselişi frenlemişti. Merkez Bankası 20 Aralık'ta yaptığı son toplantıda faizde değişikliğe gitmemişti.

"Büyüme de kısmi toparlkanma işareti söz konusu"

Karar sonrası yapılan açıklamada şöyle denildi: "Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin kısmi bir toparlanma sergilediğine işaret etmektedir. İç talep göreli olarak daha zayıf seyrederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

Enflasyondaki belirgin yükselişin sürmesi bekleniyor

Toplam talep gelişmeleri enflasyona düşüş yönünde katkı vermektedir. Bununla birlikte, son Kurul toplantısından bu yana döviz kurlarında gözlenen aşırı hareketlilik enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü riskleri artırmıştır. Döviz kuru gelişmelerinin gecikmeli etkisi ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir.

"Bütün araçlar kullanılacak"

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Ayrıca, döviz piyasasında iktisadi temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi halinde likidite araçları ile gerekli tedbirler alınacaktır."

Kaynak: NTV