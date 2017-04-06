Mercedes Tırları Teknoloji İle Donatılıyor

Son dönemlerde tüm araç filosunu teknolojik donanımları ile geliştirmeyi hedefleyen Mercedes tırlarını da bu kapsam altına aldı.

Güncellenme 06 Nisan 2017 19:15

Özellikle nakliye sektöründe Mercedes marka tırlar ve kamyonlar yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu modellerin iyi bir performans sunması markanın daha fazla ön planda olmasını sağlarken yapılan açıklamalarda bu konuda yeni gelişmelerin yaşandığı belirtildi. Öyle ki artık yeni üretilen Mercedes tır ve kamyonlar akıllı telefonlar ile desteklenecek. Yapılan açıklamalarda araçların Apple carplay gibi farklı sistemleri desteklediği ve iPhone telefon ve uygulamalarının uzun sürüşlerde güvenli bir şekilde araçlarda kullanılabileceği belirtildi. Bu durum özellikle uzun yol şoförlerinin yolculuk boyunca işlerini daha da kolaylaştıracak. Bu açıdan bakıldığında kullanıcıların yeni araçlar sayesinde uzun yollarda telefon kullanması ve telefon üzerinden yapacağı işlemler çok daha kolay bir hal alacak. Usp aracılığıyla bağlantısı alınabilen telefonlar kullanıcıların radyo medya arama ya da farklı bağlanma ihtiyaçlarının da karşılanması sağlayacak üstelik sesli asistanı desteklenmesi sayesinde araçta bulunan multimedya sistemi üzerinden kişiler kolay bir şekilde kişisel asistandan yardım alabilecek.

Bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda kişilerin yeni araçlarda artık işi çok daha kolay bir hale gelecek. Üstelik bilinmeyen bir alana gidilmek istendiği durumlarda dahi sesli asistan yardımı ile yol yardımının alınması ve GPS özelliğinden yararlanılması da mümkün olacak. Yapılan açıklamalarda bu konuda tüm yeni modellerin bu özellikleri destekleyeceği belirtilirken kullanıcılar özellikle uyumlu telefonlar sayesinde işini çok daha cazip bir hale getirebilecek. Yapılan tanıtımlar Mercedes'in bu alanda çok daha ön plana çıkmasını sağlarken tüm bu özellikler ile birlikte markanın bu alanda satışlarını daha da artırması bekleniyor.