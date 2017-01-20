Mercedes-Benz Türk 2016'yı kapattı

Mercedes-Benz Türk 2016'yı yeni yatırım kararı aldığı için kapatmış olduğunu bildirdi.

Güncellenme 20 Ocak 2017 13:15

Mercedes Benz Türk AŞ'nin 2016'da kararını aldığı Aksaray Kamyon Fabrikası'nda üretim kapasitesini ikiye katlayacak 113 milyon avroluk yatırımla ülkedeki toplam yatırım miktarı bir milyar avroyu aştı.

Mercedes-Benz Türk'ten yapılan açıklamaya göre, sektörde 50. yılını kutlayan şirket, 2016 yılında 616 otobüs, 8 bin 581 kamyon, 8 bin 69 hafif ticari araç ve 32 bin 666 otomobil satışı gerçekleştirdi. Şirketin ikinci el satışları ise toplamda 4 bin 907'ye ulaştı. Mercedes-Benz Türk, geçen yılı toplam 49 bin 932 araç satışı ile kapattı.

Üretime başladığı 1968 yılından bu yana toplam 80 bin 481 otobüs ve 232 bin 448 kamyon üreten Mercedes-Benz Türk, 2016 yılında 3 bin 576 otobüs ve 4 bin 690 kamyon ihraç ederek üretim tesislerinde tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Şirket, hafif ticari araç grubunda ise en yüksek satış rakamına ulaşan ilk 3 marka arasında yerini aldı.

Geçen yıl 90 milyon avrodan fazla yatırım yapan şirketin, 1967'de kurulduğu günden bugüne toplam yatırım tutarı bir milyar avroyu aştı.

"Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz"

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk'ün 50. kuruluş yıl dönümünü kutladıkları 2017 yılının şirket için çok önemli bir kilometre taşı olacağını ifade etti.

2016'nın otomotiv sektörü için zorlu bir yıl olduğunu, ticari araç sektörü için ise çok daha zorlu geçtiğini belirten Sülün, yıl boyunca ülkede yaşanan üzücü gelişmeler, bunların turizme ve dış ticarete etkileri ile kurdaki dalgalanmaların pazarda büyük bir daralmaya neden olduğuna değindi.

Sülün, buna rağmen hem şehirlerarası otobüs hem kamyon pazarında geleneksel hale gelen liderliklerini sürdürmeyi başardıklarını aktararak, "Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikamız yurt içi talebin azalmasına bağlı olarak ihracata hız vererek üretimlerini planlanan seviyelerde devam ettirdi. Otobüs ihracatımız geçen yıla oranla yüzde 8 artarken, kamyon ihracatımız yüzde 400 yükseldi." ifadelerini kullandı.

Mercedes-Benz Türk olarak Türkiye'nin geleceğine güvendiklerini ve bu doğrultuda 50 yıldır yaptıkları gibi yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Sülün, şunları kaydetti:

"Bu güvenin bir göstergesi olarak 2016'nın şubat ayında Aksaray Kamyon Fabrikamız için 113 milyon avroluk yatırım planımızı açıkladık. Böylece 2016 yılı sonu itibarıyla toplam yatırımımız bir milyar avroyu aştı. Bu yeni yatırımla Aksaray Kamyon Fabrikamızda oluşturacağımız yeni tesisler ve üretime dahil edeceğimiz yeni makine ve ekipmanlar sayesinde üretim kapasitemizi ikiye katlayacağız ve ihracatımız ciddi bir ivme kazanacak. Yeni yatırımlarımızla üretimde kendi rekorlarımızı kırmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımıza, eğitime, üretim tesislerimize, Ar-Ge'ye yeni yılda da hız kesmeden yatırım yapmaya devam edeceğiz."

AA