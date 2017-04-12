Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017 Başlıyor!

Mercedes-Benz Türk tarafından sponsorluğu üstlenilen ve özellikle iki yıldan beri düzenlenen Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017 yılında da düzenlenecek.

Güncellenme 12 Nisan 2017 23:42

Yapılan açıklamalarda Mercedes-Benz Türk ana sponsorluğunda 22 Nisan tarihinde 3. rallinin düzenleneceği belirtildi. Klasik Otomobil Kulübü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 22 Nisan'da klasik otomobil tutkunları, etkinlik kapsamında bir araya gelecek. İstanbul ve çevresindeki 250 kilometrelik parkurda gerçekleşecek olan etkinlik, yine renkli anlara sahne olacak.

Tarihi Semtlerde Yapılacak

İstanbul'un tarihi semtlerinden yapılması ve nostaljik araçların rallide kullanılması özellikle iki yıldan beri klasik otomobil tutkunlarını oldukça sevindirmiş durumda. 22 Nisan Cumartesi günü sabah saat 10.00 itibariyle başlayacak olan etkinlik, Hilton İstanbul Bosphorus Otel önünde gerçekleşecek. Boğaz hattı üzerinden İstanbul'un tarihi semtleri kapsayacak olan tur iki günden oluşacak.

İkinci gününde Şile bölgesinde yapılacak olan ralli ikinci günü gerçekleştirilecek yarışlar ile birlikte sonlanacak. Özellikle öğle molalarında yarışmacılara çeşitli barbekü partileri ve dinlenme molaları sağlanacak. Ralli sonrasında özellikle törenin Limak Eurasia Otel’de yapılacağı ve törende dereceye giren yarışmacıların açıklanacağı belirtildi.

Klasik otomobiller çoğu kişi için bir tutku olarak görülürken, klasik otomobil seven herkesin bu yarışmaya katılım göstermesi bekleniyor. Yarışmaya katılım için belirli kriterler olduğu gibi kişiler konu ile ilgili detaylı bilgilere Mercedes-Benz Bahar Rallisi sayfasından sağlayabilecek.