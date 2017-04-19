Meral Akşener'in yeni parti kuracağı iddiası kulisleri hareketlendirdi

Devlet Bahçeli'ye muhalif siyasetçilerden MHP'li Meral Akşener'in yeni parti kuracağı iddiaları kulisleri hareketlendirdi.

Güncellenme 19 Nisan 2017 12:25

Yeni oluşumun ‘Milliyetçi Türkiye Partisi’ (MTP) adı altında bir araya geleceği siyasi kulislerde yer aldı. Akşener’in referandumun ardından siyasi danışmandan ekonomistine, proje üreticisine ve stratejistine kadar yeni bir kadro yapılanmasına gideceği gündeme gelmişti. Bu isimlerin Akşener’in başkanlığında MTP’de bir araya geleceği ve ilk seçimlere de bu parti altında katılacağı belirtiliyor.

İNGİLİZ GAZETESİ'NDEN AKŞENER YORUMU

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi sayfalarında, MHP içindeki muhalif kanadın lideri Meral Akşener'in arkasındaki destekçilerin 'AK Parti'nin hakimiyetine meydan okumak için parti kurmayı düşündüğü' iddiasına yer verdi.

Financial Times'nin yazısında, AK Parti oylarındaki kayıpların iktidardaki parti için sorunlu bir durum olduğu, ana muhalefet partisi CHP içinse bunun bir 'fırsat' olduğu ifade edildi.

"CHP Erdoğan'ın meşruiyetini protestoları cesaretlendirerek sağlamayabilme umudunda. Bu arada Akşener'in destekçileri yeni bir parti kurmaktan bahsediyor." MHP lideri Devlet Bahçeli'nin referandumda 'Evet' kampanyasını desteklemesiyle Akşener muhalif bir çizgi izleyerek 'Hayır' kampanyası yürütmüştü.

FT'nin analizinde şu ifadelere de yer verildi:

"Uzmanlar, merkez sağı AK Parti'nin hakimiyetine en büyük tehlike olarak görüyor. Eski İçişleri Bakanı Akşener böyle bir mücadeleye liderlik edecek en iyi isim olabilir. Savunucuları Akşener'in hem aşırı milliyetçileri, hem laikler ve İslamcıları kuşatacağını, sol ve sağdan, ve tabii ki AK Parti'den oyları çalabileceğini söylüyor."

"Uzmanlara göre, ekonomideki olası bir gerileme Akşener'in önemli sayıda AK Parti'liyi kabuğundan çıkararak kendisine çekmesini sağlayabilir"

FT'ye göre, Akşener'in parti kurmak için 'birçok engeli aşması' da gerekecek. Daha önceki kurultaylarına polis ve mahkeme engeli konulması bunlardan sadece biri.

Kaynak: Hürriyet