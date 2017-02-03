Men cezası alan Çalhanoğlu babasını suçladı

Trabzonspor'un FIFA'ya yaptığı şikayet üzerine 4 ay futboldan men cezası alan Hakan Çalhanoğlu, yaptığı basın açıklamasında, transfer olayından babasını sorumlu tuttu.

Güncellenme 03 Şubat 2017 21:46

Leverkusen'li Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu dört ay sahalardan men cezası aldı. CAS, Trabzonspor'un başvurusu üzerine FIFA'nın verdiği cezayı onayladı. Hakan ayrıca 100 bin Euro para cezası da ödeyecek. Hakan Çalhanoğlu cezayla ilgili açıklama yaptı.

Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na FIFA'nın daha önce verdiği dört ay futbol oynamama cezasını CAS onayladı. 22 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu bu durumda dört ay boyunca futbol sahalarından uzak kalacak. FIFA, cezayı Trabzonspor kulübünün şikayeti üzerine vermişti.

TRABZONSPOR İSTEDİ

Trabzonspor ile Hakan Çalhanoğlu 2011 yılında sözleşme imzalamıştı. O zamanlar 17 yaşında olan Hakan, Alman İkinci Bundesliga takımlarından Karlsruhe forması giydiği sırada Trabzonspor ile sözleşme imzalamış ancak ardından Karlsruhe ile sözleşmesini de yenilemişti. Daha sonra da Hamburg ile anlaşmıştı. Trabzonspor kulübü yöneticileri ise Hakan ile sözleşme imzaladıklarını ve Hakan'ın kedilerinin futbolcusu olduğunu iddia etmişti. Ancak Hakan Trabzonspor'a gitmeyi ret etmişti. Bunun üzerine Trabzonspor FIFA'ya başvurmuş ve Hakan'ı şikayet etmişti. FIFA da bordo mavili kulübü haklı bulmuştu.

Hakan'a dört ay oynamama cezası verilmesi kulübü Leverkusen'i şok etti. Alman ekibi Leverkusen'in Sportif Direktörü Rudi Völler, bu kararla kendilerinin cezalandırıldığını söyledi. 56 yaşındaki Völler “Bu karar tabi ki bizi çok üzdü. Bizim için kabul edilir bir karar değil. Bizim için de Hakan için de ağır tokat oldu. 2011 yılında olan bitenle Leverkusen'in hiçbir ilgisi yok. Ancak biz ağır cezalandırıldık” dedi.



FİNLANDİYA MAÇINDA YOK!

CAS ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun Trabzonspor'a 100 bin Euro para ödemesine karar verdi. Çalhanoğlu, 24 Mart'ta oynanacak Türkiye - Finlandiya maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan konuyla ilgili açıklamada bulunan Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın: "Hakan Çalhanoğlu'nun cezası oldukça hafif olmuş. Özellikle 100 bin Euro'luk para cezası kısmı." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Maalesef Çalhanoğlu, Trabzonspor ile akdettiği sözleşmeye ve aldığı 100 bin Euro peşinata rağmen tarafımıza hiçbir açıklama yapmadan başka bir kulüp ile sözleşme akdetmiştir. Bundan sonraki süreçte ailesi ve menajeri ile defalarca görüşülmüş, uzlaşma taleplerimiz için uzattığımız el havada bırakılmıştır. Camiasına karşı sorumlu olan kulübümüz, hak ve hukukunu korumak amacıyla, yasal işlemlere başlamıştır. Çünkü hukuk, tam da bu sorunların çözümü için vardır. Devam eden süreç dün itibariyle sonuçlanmıştır. FIFA, vermiş olduğu sportif ceza kararının takipçisi olmuş CAS da yargılamaya katılmıştır. Benzer bir olayın yakın gelecekte yaşanmaması temennimizdir" ifadelerine yer verildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU KONUŞTU

Çalhanoğlu, ceza sonrası Alman basınına, Karlsruher'de forma giydiğinde 17 yaşında olduğunu ve babasının o dönemde kötü bir hata yaptığını söyledi.

Milli oyununun konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde; "17 yaşındaydım ve Karlsruher'de oynuyordum. Babam, Trabzonspor'un temsilcileri ile Darmstadt bir restoranda yemek yemiş. Sonra eve geldi ve bana, 'Hakan bu sözleşmeyi imzalaman gerekiyor' dedi. Gelişmeleri bende bir arkadaşımdan öğrendim. Babam büyük bir hata yaptığını biliyor. Bu kararın açıklanması sonrası çok üzüldü. O benim babam ve babam olarak kalacak ama bundan sonra kariyerime bir daha asla müdahale edemeyecek"dedi.

AA