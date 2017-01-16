Memurlar 'kısmi süreli çalışma' yönetmeliğini bekliyor

Doğum yaptıktan sonra yarı zamanlı olarak çalışmak isteyen memurlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırlayacağı 'kısmi zamanlı çalışma' yönetmeliğini bekliyor.

Güncellenme 16 Ocak 2017 15:28

Memur anneler, "kısmi süreli (part-time) çalışma" uygulamasına dair, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışmaları yürütülen "Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Sureli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik"in yayınlanmasını talep ediyor.

Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Habibe Öçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişmiş toplumlarda kadınların çalışma hayatının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Kadınlara çalışma hayatında pozitif ayrımcılık politikaları gereği Ocak 2016'da çıkarılan 6663 sayılı Kanun'un ile çalışan kadına doğum sonrası yarı zamanlı çalışma imkanı sağlandığını anlatan Öçal, bu haktan yararlanmak isteyen binlerce memurun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından uygulamanın nasıl olacağını gösteren yönetmenliğin yayımlanmasını beklediğini kaydetti.

Öçal, şöyle konuştu:

"Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık adı altında uygulanmasını beklediğimiz birçok talebimiz var. Bunların başında geçen yıl kabul edilen 'kısmi süreli' yani 'yarı zamanlı' çalışma modeli geliyor. Kanunun çıkmasının üzerinden tam bir yıl geçti. Buna rağmen uygulamaya dair yönetmenliğin yayımlanmaması nedeniyle memur anneler bu haktan yararlanamıyor. Bu hakkı geriye dönük kullanacak mıyız? Onu da bilmiyoruz. Bu belirsizliğin giderilmesi ve yasal hakkımızın pratikte de yer bulması için yönetmenliğin bir an önce yayımlanmasını istiyoruz."

"İşçi kadınlar için yönetmenlik yayımlandı"

Aynı kanun kapsamında işçi annelere de tanınan yarı zamanlı çalışma uygulamasına ilişkin yönetmenliğin dört ay önce yürürlüğe girdiğini ifade eden Öçal, "Hükümet çalışan kadınlara dönük güzel adımlar atmak istiyor, bu yönde de yasal düzenlemeler yapıyor ancak bürokrasi nedeniyle bunların hayata geçmesi zaman alıyor. Toplu sözleşme masasında üzerinde mutabık olunan konularda bile benzer durumla karşılaşıyoruz. Artık bu anlayışın değişmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Üyelerimiz bize uygulamayı soruyor"

Türkiye Kamu-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Leyla Polat da binlerce memur annenin "Yarı zamanlı çalışma" uygulamasının bir an önce hayata geçmesini beklediğine işaret ederek, "Kadın çalışanlar için 'esnek çalışma', 'yarı zamanlı' ve 'evde çalışma' şeklinde tanımlanan çalışma modellerinin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl yasal düzenlemesi yapılan ancak yönetmenliği yayımlanmadığı için memur kadınların mahrum kaldığı yarı zamanlı çalışma modelinin biran önce uygulanmasını istiyoruz. Zira kadın çalışanlarımızın ciddi bir beklentisi var.” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, konuyla ilgili kısa süre önce yaptığı açıklamada, söz konusu yönetmeliğin bu ay içinde yayımlanabileceğini bildirmişti.

AA