Memur emeklilerine en az 100 lira ek ikramiye verilecek

SGK 30 yıldan fazla hizmeti bulunan memur emeklilerine 100 lira ek ödeme yapacak. Ancak bu ödemeden yaralanabilmek için 1 yıl içinde dilekçe verilmesi gerekiyor.

Güncellenme 25 Ocak 2017 16:10

408 bin emekli memuru ilgilendiren uygulamaya göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 30 yıldan uzun hizmet süresi bulunan emekli memurlara en az 100 liralık bir ek ödeme yapılacak. Ancak emekli memurların bu haklarından yararlanabilmeleri için SGK’ya en geç 1 yıl içinde dilekçe ile başvuruda bulunması gerekiyor.

Memurlara ek ikramiye uygulaması mecliste kabul edilerek resmi Gazete’de de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Buna göre; 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenene, kalan her hizmet yıl için ek ikramiye ödenecek. Ek ikramiye için SGK'ya 1 yıl içinde dilekçe vermek şart.

En geç 1 yıl içinde ödeme yapılması gerekiyor

30 yıldan fazla hizmet süresi bulunan emekli memurların yasanın yürürlüğe girdiği tarih baz alınarak en geç 1 yıl içinde dilekçe ile birlikte SGK’ya bireysel başvuru yapması gerekiyor.

Başvurana ise ikramiyenin 7500 lirası 3 ay içinde ödenecek. Kalan tutarın ödemesi ise kanuni faiziyle birlikte takip eden aynı ayda yapılacak. Düzenleme öncesi ek ikramiye almak için yargı yoluna başvuranın davası düşecek. Yargılama gideri ise idarenin üzerine bırakılacak.

Açılmış olan davalar düşecek, masrafları devlet karşılayacak

Mahkeme, açılmış davada, 'davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına' hükmederek, davayı düşürecek. Yargılama gideri SGK'ya bırakılacak. Avukata ise vekalet ücretinin dörtte biri ödenecek. Böylece, mahkemenin yüksek emekli ikramiyesi ödenmesi yönünde karar vermesi önlenecek. Şimdiye kadar 60 bin dava açılmıştı

Ödemelere enflasyon farkı yansıtılmayacak

Ek ikramiye, emekli olunan tarihe yani görevinden ayrıldığı tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsuru üzerinden yapILacak. Örneğin; 2000'de 67 yaşında emekli olan öğretim görevlisinin 45 yıl hizmeti varsa, kişiye veya hak sahibine, 2000'deki kat sayı üzerinden 15 yıllık ek ikramiye ödenecek. Tutara enflasyon farkı yansıtılmayacak. Emekliye en az her yıl için 50 lira verilecek. Sadece bir yılı olanlara ödeme 100 liradan az olmayacak.

Kaynak: Hürriyet