Meme estetiği ameliyatlarının 5 önemli noktası

Kadınların en çok tercih ettiği estetik operasyonların başında gelen meme büyütme ameliyatı hakkında merak edilen 5 konunun cevabı haberimizde.

Güncellenme 11 Ocak 2017 21:47

Yapısal nedenler, kanser sonrası meme dokusundaki kayıp veya hamileliğin ardından meme hacminin azalmasıyla ortaya çıkan estetik kaygılar meme büyütme ameliyatı ile gideriliyor.

Son yıllarda meme estetiğinde kullanılan modern yöntemlerin, kadınların hem sağlık hem de güzellik ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabildiğini belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Gökhan Şahin, meme büyütme ameliyatlarında en çok merak edilen 5 noktayı şöyle anlattı:



MEME PROTEZİ FİZİKSEL ÖLÇÜLERE UYGUN SEÇİLMELİ



“Meme büyütme ameliyatları milimetrelik bir delik ya da 5 cm’lik kesi açılarak yapılır. Böylece göğüs bölgesinde görsel açıdan rahatsız edici herhangi bir yara izi ya da dikiş izi oluşmaz. Bu ameliyatlarda kullanılacak protezler yani silikonlar; hastanın boyuna, göğüs kafesi genişliğine, omuz genişliğine, var olan meme dokusunun kalınlığına, cilt yapısına ve en önemlisi hastanın isteğine göre önceden kararlaştırılır.



KULLANILACAK MALZEME HASTAYA ÖZEL OLMALI



Kullanılacak silikon tipi cerrah ve hastanın taleplerine göre yuvarlak ya da su damlası (anatomik) şeklinde seçilebilir. Artık günümüzde protezlerin kılıf yapısı doku uyumlu üretilerek daha güvenli hale getirilmiştir. Kullanılan meme protezinin seri numarasına kadar her türlü bilgi meme estetiği olmak isteyen kadınlarla paylaşılmaktadır.

SİLİKON UYGULAMASI EMZİRMEYE ENGEL DEĞİL



Silikon protezler sayesinde meme dokusunun boyutları istenilen bedene göre büyütülebilmekte ve aynı zamanda dikleştirme de sağlanabilmektedir. Ayrıca hamilelik ve emzirme döneminde süt kanallarının ve hormonların etkisi ile büyüyen ve sonrasında hacim kaybı ile birlikte esnekliğini kaybeden meme dokusu nedeniyle estetik müdahale tercih edilir hale gelmiştir. Emzirme döneminde alınan kilo nedeniyle yeterli yağ dokusu ve rezervi olan annelere uygulanacak operasyonda açılacak küçük bir delik ile fazla olan yağ dokusu alınır. Daha sonra ‘kanül’ denilen ince çubuklar yardımıyla kadının kendi yağ dokusu (yağ grefti) kullanılan meme dokusu uygun oranda büyütülür. Bu tür operasyonlarda silikon protez kullanılsa bile, emzirmeye engel bir durum ortaya çıkmaz.



YARA İZLERİ 1 YIL İÇİNDE TAMAMEN KAYBOLUR



Ergenlik dönemi sonrasında meme dokusu gelişimi yetersiz olan gençlerde ise yağ dokusu yetersiz olduğundan silikon protez tercih edilmektedir. Kadınların en çok merak ettiği ve sorduğu soru ise silikon protez konulduktan sonra oluşan ameliyat izleridir. Kesi yerleri hakkında verilecek karar yapılan muayene sonrasında hasta tercihleri ile birlikte netleştirilir. Ameliyat izleri ise hastalarda 6 ay ile 1 yıl içerisinde kaybolur. Yeni teknikler sayesinde doğal bir görünüme daha az ağrı hissederek sahip olmak mümkündür. Silikonun yerleştirildiği vücut boşluğu nedeniyle ortaya çıkan ağrı birkaç gün içinde yok olur ve kol hareketleri sırasında hissedilen rahatsızlık 2-3 gün içinde geçer.

OPERASYON SONRASINDA MASAJ YAPMAK ÖNEMLİ



Meme büyütme operasyonları yaklaşık 1-1,5 saat sürer. Ameliyattan sonra meme başında his azalması, hafif morarma ve şişlik olabilir. Bu dönemde bandaj ve destekleyici sutyen kullanmak ödem oluşumunu azaltır. Aynı zamanda masaj yaparak silikon ile meme ilişkisinin doğallaşması ve o bölgenin toparlanması sağlanır. Operasyondan sonra 2 hafta boyunca göğüs bölgesinin sert darbelerden korunması gerekmektedir.

NTV