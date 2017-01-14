Melih Gökçek kalp krizi geçirdiği iddialarını yalanladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında çıkan kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı haberlerini yalanladı.

Güncellenme 14 Ocak 2017 15:57

Gökçek'in kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Melih Gökçek'in Ankara Güven Hastanesine geldiği doğrulandı. Ancak hastane yetkilileri Gökçek'in rahatsızlığı ile ilgili bilgi vermekten kaçındı. Yetkililer "Gerekirse konu hakkında yazılı açıklama yapılır" açıklaması yapmakla yetindi.

MELİH GÖKÇEK YALANLADI

Melih Gökçek iddiaya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Gökçek açıklamada hastaneye, kardeşinin eşini ziyaret etmek için gittiğini ifade etti.