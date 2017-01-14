Melih Gökçek kalp krizi geçirdiği iddialarını yalanladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında çıkan kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı haberlerini yalanladı.
Gökçek'in kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Melih Gökçek'in Ankara Güven Hastanesine geldiği doğrulandı. Ancak hastane yetkilileri Gökçek'in rahatsızlığı ile ilgili bilgi vermekten kaçındı. Yetkililer "Gerekirse konu hakkında yazılı açıklama yapılır" açıklaması yapmakla yetindi.
MELİH GÖKÇEK YALANLADI
Melih Gökçek iddiaya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Gökçek açıklamada hastaneye, kardeşinin eşini ziyaret etmek için gittiğini ifade etti.