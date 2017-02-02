Melania Trump’a göçmenlik belgeleri soruldu

Göçmen karşıtı politikalarıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi First Lady Melania Trump’a göçmen belgeleri soruldu.

Güncellenme 02 Şubat 2017 11:09

ABD’de Kaliforniyalı bir senatör, Başkan Donald Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına itiraz ederek, Trump'a karşı bir hamle yaptı. Demokrat Parti mensuplarından Skinner, Beyaz Saray’dan First Lady Melania Trump’ın göçmenlik belgelerini paylaşmasını istedi.

Melania Trump’ın belgeleri hukuki ve yasal mı?

NTV'de yer alan habere göre, Demokrat Parti'den Nancy Skinner, yerel otorite tarafından kontrol edilen ve federal göç politikalarını reddeden şehirlere ayrılan fonları kısan başkanlık emirlerine itiraz ederek, Trump'ın eşinin göçmenlik statüsünü bir kez daha tartışmaya açtı.

Melania Trump'ın belgeleri hukuki ve legal mi?

''Müslüman yasağı" olarak adlandırılan bu önemlerle bazı ülkelerin vatandaşların ABD'ye girmesi engellenmekte ve büyük tepki çekmekte.Skinner bu konuya dikkat çekerek, Beyaz Saray'ın First Lady Melania Trump'ın göçmenlik belgelerinin hukuki ve legal olup olmadığına dair bir açıklamada bulunmadığını belirtti.

Skinner, “Bizler yalnızca Melania Trump'ın sunmayı tercih ettiği belgelerin bir avukat tarafından gözden geçirildiğini biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Basın açıklaması yapılmadı

2001 yılında Green Card sahibi olan Trump, 5 sene sonra ise ABD vatandaşı olmuştu. Melania Trump ülkeye legal yollardan geldiğini ve herhangi bir mülteci kanununa aykırı bir davranışta bulunmadığını belirtmişti.

Ağustos ayında, Donald Trump eşinin hukuki durumunun “son derece iyi şekilde belgelendiğini" açıklamış ve bu konuya dair bir basın açıklamasında bulunacağını belirtmişti. Fakat böyle bir basın açıklaması gerçekleşmedi.

Kaynak: NTV