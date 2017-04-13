Meksikalı uyuşturucu tacirinin memleketine ceset yağdı

"Bücür" adıyla bilinen Meksikalı uyuşturucu taciri El Chapo'nun memleketi Sinalo'da uçaktan 3 ceset atıldı.

Güncellenme 13 Nisan 2017 22:20

Uyuşturucu kartelleri tarafından atıldığı sanılan cesetlerden biri hastanenin çatısına, diğerleri kent dışına düştü.

Meksika'nın Sinaloa kentinde gökten ceset düştü. Görgü tanıkları hastanenin çatısına düşen cesedin gökyüzündeki bir uçaktan bırakıldığını iddia etti. Yerel medya iki ayrı bedenin de şehir dışında bir bölgeye düştüğünü belirtti.

Yetkililer, bölgenin bir tarım alanı olması nedeniyle uçakların ilaçlama yapmak için sürekli alçaktan uçuşlar yaptığını bu nedenle hava aracının tespitinin zor olduğunu belirtti. Ayrıca hayatını kaybeden kişilerin uçaktan atıldıkları sırada ölü olup olmadıkları da bilinmiyor.



Uyuşturucu savaşlarının yoğun yaşandığı Sinaloa'da cesetlerin uyuşturucu tacirleri tarafından bırakıldığı tahmin ediliyor. Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin "Chapo" Guzman ya da bilinen adıyla El Chapo'nun (Bücür) 2016 yılında yakalanmasından sonra bölgedeki paylaşım mücadelesinin arttığı belirtildi. El Chapo, Sinaloa uyuşturucu kartelinin liderliğini yapıyordu. Chapo yakalandıktan sonra ABD'ye iade edildi.

NTV