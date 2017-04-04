Mehmet Aurelio: "Aykut Kocaman Fenerbahçe'de başarılı olur"

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aurelio, Fenerbahçe'de yeniden Aykut Kocaman dönemi yaşanacağını ifade etti.

Güncellenme 04 Nisan 2017 23:18

Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş formasını uzun yıllar terleten eski futbolcu Mehmet Aurelio, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulanan Mehmet Aurelio'nun röportajından satırbaşları şu şekilde:

Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman olmadığını ifade eden Aurelio, "Fenerbahçe'den ayrıldığıma pişman değilim. Çok güzel zamanlar geçirdim. Daha önce İspanya La Liga'da oynamak istediğim için gittim. Tecrübe kazandım ama çok güzel zaman geçirmedim. Sakatlandım, 8 ay futbol oynamadım. Fenerbahçe büyük bir takım, 5 yıl oynadım. Futbol yaşantımda güzel bir tecrübe oldu" dedi.

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başına geçeceğini ifade eden genç antrenör, "Aykut Kocaman Fenerbahçe'de başarılı olur çünkü Aykut hoca tecrübeli ve Konyaspor’da da bayağı güzel iş yapıyor" ifadelerini kullandı.

"En iyi teknik direktör Fatih Terim. Kaç tane teknik direktör ile çalıştım ama en iyisi o. Oyuncularla çok iyi toplantı yapıyor, çok güzel konuşuyor. Benimle de arası iyi. 2008’de Milli Takım’da çok güzel zaman geçirdik. Güzel maçlar oynadık. Avrupa Kupası’nda yarı finalde Almanya'ya kaybettik o maça çok üzüldüm. Zico mu? Fatih Terim mi? derseniz, Fatih hoca derim. Fatih Terim Zico'dan iyi.

"Fenerbahçe zamanında şampiyonlar ligi zamanı çok güzeldi. Fenerbahçe-Chelsea maçı çok güzeldi. 2008’de Hırvatistan maçı da çok güzeldi. Fenerbahçe'nin her zaman kalbimde ayrı bir yere sahip"

"Trabzonspor'a teşekkür ediyorum. Benim Türkiye macerama sebep oldu. Bu sezon ikinci yarıda güzel futbol oynuyor. Gelecek sezon adına Trabzonspor'dan umutluyum. Olcay Şahan'ın Trabzonspor performansını beğeniyorum"

"Şu an Beşiktaş’ta Atiba, Talisca iyi oynuyor. Yabancılar iyi oynuyorlar. En iyi takım Beşiktaş. Oğuzhan da iyi. Fenerbahçe'de Mehmet Topal iyi, Tolgay iyi"

CNN Türk