Medipol Başakşehir liderliği korudu

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında kazanan olmadı. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Güncellenme 26 Kasım 2016 21:25

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın en önemli maçında ligin iki namağlup ekibi Beşiktaş ile Medipol Başakşehir Vodafone Arena'da 1-1 berabere kaldı. Vodafone Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip Medipol Başakşehir'in golünü 21. dakikada Cengiz Ünder atarken ev sahibi Beşiktaş'ın golünü 51. dakikada Marcelo kaydetti. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 30'a yükseltip liderliğini sürdürürken Beşiktaş da puanını 28 yaparak takibini sürdürdü.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Fabricio, Beck, Marcelo, Atınç, Adriano (Dk. 81 Gökhan Gönül), Quaresma , Gökhan İnler (Dk. 46 Tolgay Arslan), Atiba, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Aboubakar (Dk. 83 Olcay Şahan)

Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Epureanu, Ferhat Öztorun (Dk. 57 Eren Albayrak), Visca, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu (Dk. 39 Attamah), Mossoro, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal (Dk. 87 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 21 Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Dk. 51 Marcelo (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 18 Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Dk. 66 Adriano, Dk. 67 Beck (Beşiktaş)

Hürriyet