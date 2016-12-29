Medipol Başakşehir grupan çıkmayı garantiledi

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek guruptan çıkmayı garantiledi.

Güncellenme 29 Aralık 2016 00:11

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu mücadelesinde Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Başakşehir bu sonuçla grupta oynadığı 4 maçta 4 galibiyet elde ederek 12 puana ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Başakşehir, Göztepe deplasmanına konuk oldu.



Karşılaşmada gol perdesi, 31. dakikada Alparslan Erdem'ın golü ile açıldı.



İlk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Karşılaşmanın ikinci yarısına her iki takım da aynı 11'lerle başladı. 67. dakikada Uğur Uçar, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.



Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu mücadelesinde Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.



Başakşehir bu sonuçla grupta oynadığı 4 maçta 4 galibiyet elde ederek 12 puana ulaştı. Göztepe ise 6 puanda kaldı.



Grupta bir sonraki mücadele 17 Ocak'ta oynanacak. Göztepe, evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Başakşehir ise Yeni Amasya ile karşı karşıya gelecek.