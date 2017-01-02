MediaTek MT6753 ve 2GB RAM’li Meizu M5s'ler Geliyor!

Meizu M5s telefon birkaç hafta önce TENAA sertifikasyonunu geçti ve bu sırada tüm özellikleri ile görüldü. İşte yeni telefon ile ilgili detaylar.

Güncellenme 02 Ocak 2017 23:01

Meizu M5s cep telefonu için duyurulan versiyon, 32GB genişletilebilir depolama alanına sahip. 2GB RAM versiyonunun yanı sıra telefonun 3GB ve 4GB RAM versiyonları ile birlikte satışa çıkarılacak. 1280 x 720 piksel ile 5.2 inç HD ekran ve Flyme OS 6.0 yerleşik Android 6.0 Marshmallow çalıştıran telefon, böylece özel ara yüz ve kaliteli ekranı ile iyi bir telefon deneyimi sunacak.

Piyasaya çıkacak Meizu telefonu için kamera konusunda da sızdırma yapıldı. Arka tarafında LED flaşlı 13MP, faz tespit otofokus kamerası ve 5MP ön kamerası bulunan telefon 1080 piksel video kaydını da destekliyor.

Telefondaki Özellikler Neler?

Mobil cihaz 4G LTE ağı, WiFi, Bluetooth, GPS ve home tuşunda parmak izini destekleyecek. 2,390 mAh batarya ile güçlendirilecek telefon, böylece uzun süreli kullanımlarda çok iyi bir destek sunamayacak. 138 gram ağırlığındaki telefon, tek el kullanımları için uygun.

Meizu M5s Renk Seçenekleri Neler?

Meizu M5s için yapılan sızdırmalara göre telefonda gümüş gri, gül altın ve altın renk seçenekleri olacak. Meizu M5s için en çok merak edilenler arasında çıkış tarihi olurken, sızdırmalara göre telefon Şubat ayında piyasaya çıkacak.