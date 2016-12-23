Meclis Başkanvekili Buldan ifade verdi

HDP'li Pervin Buldan, "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından açılan dava kapsamında ifade verdi.

Güncellenme 23 Aralık 2016 13:55

Meclis Başkanvekili HDP'li Pervin Buldan, yürütülen bir soruşturma nedeniyle adliyede ifade verdi.

Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi, "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından hakkında dava açılan TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan’ın ek ifadesinin alınması için Bakırköy Ağır Ceza Mahkemes'ine yazı gönderdi.



Söz konusu yazı üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Buldan'ın bulunduğu adrese giderek, tebligatı kendisine ilettiği öğrenildi.



Pervin Buldan, avukatıyla 6. Ağır Ceza Mahkemesine giderek, ek ifade verdi. Buldan daha sonra adliye binasından ayrıldı.



HDP'ye yönelik soruşturmalarda HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil, 9 milletvekili tutuklanmıştı.

NTV