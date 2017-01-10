Meclis Başkanı Kahraman'dan iyi haber
Yoğun bakımda tedavi altında olan Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Güven Hastanesi'nden, bir süredir tedavisine devam edilen TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Kahraman'ın tıbbi bakım ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü ifade edilerek, sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.
AA