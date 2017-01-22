Meclis 7 Şubat'a kadar tatil edildi

TBMM Genel Kurulu, 7 Şubat'a kadar çalışmalarına ara verdi.

Güncellenme 22 Ocak 2017 20:48

AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulunun çalışmalarına 7 Şubat 2017 tarihine kadar ara verilmesini öngören grup önerisi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı.



Toplantıda, Başkanlığın Genel Kurula sunuşlarının ardından, Danışma Kurulu toplanamadığından, AK Parti'nin, Genel Kurulun çalışmalarına 7 Şubat'a kadar ara verilmesine yönelik grup önerisi okundu.



Söz talebinde bulunan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, eski milletvekili Kamer Genç'in ölümünün birinci yılında olduklarını anımsatarak, Genç'i rahmetle andığını söyledi. Gök ayrıca bugün hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile eski bakanlardan Vahit Halefoğlu'na da rahmet, ailesine başsağlığı diledi.



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da İlhan Cavcav'a rahmet dileğinde bulunarak, Kamer Genç'i de rahmetle andığını kaydetti.



Başkanvekili Bahçekapılı da iki renkli kişilik olan Genç ve Cavcav'a rahmet dileğinde bulundu.



Partisinin grup önerisi üzerine söz alan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Genel Kurulun 23, 24, 25, 26 ve 31 Ocak 2017 ile 1 ve 2 Şubat 2017 günleri toplanmamasının önerildiğini aktardı.



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, siyasetin önemli simalarından biri olan merhum Kamer Genç ile eski bakan Vahit Halefoğlu ve Gençlerbirliği Başkanı Cavcav'a Allah'tan rahmet diledi.



Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında MHP milletvekillerinin kişilik haklarını ihlal eden ve tacize varan muamelelere maruz kaldıklarına değinen Akçay, telefon numaralarının açıkça sosyal medya vasıtasıyla kamuoyuna servis edilerek bir kampanya yürütülmeye çalışıldığını söyledi. Akçay, cep telefonuna, partili olmadığını düşündüğü kişilerce mesajlar gönderildiğini de aktardı.



Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kelepçeli kürsü eylemini de anımsatan Akçay, Meclis kürsünün dokunulmazlığına hassasiyet gösterilmesini istedi. Akçay'ın konuşması AK Parti ve MHP'li milletvekillerince alkışlandı.



Bir eski milletvekilinin de bu eylemi yönlendirdiğini ileri süren Akçay, "Hizip kavramının Türk siyasetindeki yegane temsilcisi olan duayen siyasetçinin maalesef bu kürsü eyleminde dahli vardır" dedi.

"NİHAİ KARARI MİLLETİN VERECEK"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, anayasa değişikliğine ilişkin nihai kararı milletin vereceğini belirterek, demokratik usullere göre referandum çalışmalarının yürütüleceğini bildirdi.



Bostancı, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Türk milletinin karakterinin özgürlük olduğunu" kaydetti.



CHP'DEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Bugün diyorsunuz ki 'Meclis kapansın çalışmasın.' Niye çalışmasın Meclis Siz sadece anayasa değişikliği geçince mi Meclis görevini yapmış zannediyorsunuz? Ne oldu yüzde 10 barajı, ne oldu emeklilerin hakları, taşeron işçilerin hakları nerede, milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren yasalar nerede Biz CHP olarak buradayız. Getirin o yasaları onları çıkartalım" ifadesini kullandı.

"BU MECLİS ÇALIŞMALI"



AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın, Anayasa'nın ilk 4 maddesine ilişkin sözlerini anımsatan Gök, Aydın'ın, iktidar partisinin anlayışını çok net bir şekilde ortaya koyduğunu kaydederek, kendisine teşekkür ettiğini belirtti.



Levent Gök, "Bu Meclis çalışmalıdır. Halkın yararına yasalar bu Meclis'te tartışılmalı ve geçirilmelidir. Meclis'i kapkaç yöntemleriyle kapatarak, halktan kaçıramazsınız." diye konuştu.



Konuşmaların ardından oylanan grup önerisi kabul edildi. Başkanvekili Bahçekapılı, 7 Şubat 2017 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

NTV