Marmaris'te 3 yatın yandığı yangında 1 kişi öldü

Muğla Büyükşehir Beldiyesi Yat Limanı'nda sabah saatlerinde çıkan yangında 3 yat küle dönerken, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Güncellenme 10 Nisan 2017 09:05

Marmaris'teki Muğla Büyükşehir Beldiyesine ait yat limanında 3 yatın kül olduğu, birinin de ağır hasar gördüğü yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Muğla Büyükşehir Beldiyesi Yat Limanı'nda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında "White Layd", "Cartano" ve "Passion" isimli yatlar tamamen yandı.



Kullanılamaz hale gelen yatlar yan yatarak denizin yüzeyinde kaldı. Bir yatta ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Star Gazetesi