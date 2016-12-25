Mark Zuckerberg’den Sahte Haber Değerlendirmesi

Mark Zuckerberg geçtiğimiz günlerde yapılan özel canlı video sohbet etkinliğinde sosyal medyaların özellikle bilgi alma konusundaki önemine değindi.

Güncellenme 25 Aralık 2016 15:22

Facebook'un ortaya çıkmasını ve dünyayı etkilemesini sağlayan Mark Zuckerberg, yaptığı canlı yayınlar ile teknoloji dünyasındaki gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyor. Özellikle son dönemlerde sahte haberlerle mücadele konusunda ciddi sorunların yaşanmaya başlandığıFacebook bu açıdan sürekli gündemde yer alırken Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada bilgi almanın sosyal ağlar açısından çok önemli olduğunu ve kullanıcıların bu bilgiye erişme konusunda kolaylık yaşamak adına sosyal medyaları daha etkin bir şekilde kullandığını belirtti.

Sahte Haberlerle Mücadele Sürecek

Facebook olarak bu konuda büyük bir sorumluluk ve misyon üstlendiklerini de söyleyen Mark Zuckerberg kişilerin doğru haber alma noktasında gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve özellikle sahte haberlere karşı önemli bir savaşın verileceğini belirtti.

Facebook'taki kullanıcıların her birinin özel bir muhabir ve haberci olduğunu söyleyerek aslında sosyal medya kullanımının ne yönde değiştiğini de gözler önüne seren Mark Zuckerberg herkesin düşüncelerini iletme ya da farklı bir olayı aktarma özgürlüğünün olduğunu belirtti. Bu konudaki en önemli detayın ise sahte ve yalan haber olduğunu söyleyen Mark Zuckerberg kesinlikle sahte haberlerin sosyal medyada yer alması noktasında onay vermeyeceklerini belirtti.

Paylaşılacak içeriklerin özel algoritmalarla kontrol edilmesi, sahte haberlerin tespit edilmesi halinde bu sahte haberlerin sistemden hızlı bir şekilde silinmesinin hedeflendiği Facebook bu açıdan önümüzdeki dönemlerde sahte haberlere karşı daha iyi bir önlem getirmiş olacak.