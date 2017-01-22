Mark Zuckerberg'den Ölülere Dava!

Mark Zuckerberg tarafından geçtiğimiz günlerde açılan bir davada oldukça ilginç bir detay ortaya çıktı. Davacı olunan kişilerin büyük bir bölümü ölü!

Güncellenme 22 Ocak 2017 22:20

Facebook CEO Mark Zuckerberg daha önce de arazi konusunda çeşitli sorunlar ile gündeme gelirken, yeni bilgilerde Mark Zuckerberg’in ölülere dava açması gündem yarattı. Hawaii'de bulunan 700 dönümlük bir arsa için hakkını arayan Mark Zuckerberg’in arsa üzerinde hak iddia eden kişilere yönelik tepki gösterdiği ve dava sürecine geçtiği belirtildi. Fakat davanın en çok dikkat çeken yanı dava edilen kişilerin büyük bir bölümünün ölmüş olması.

Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamalar menajeri Keoni Shultz tarafından yapılırken, açıklamalarda daha önce Mark Zuckerberg’in bölgede satın alma yaptığı vurgulandı. Açıklamalara göre Zuckerberg 2014'te arazi için 100 milyon dolar ödedi. Alınan bu arsada 12 parça bulunuyordu ve hepsi satın alma ile birlikte Mark Zuckerberg’e geçti. Fakat özel yasalar gereği farklı bir durum söz konusu ve arsa sahipleri bu arsaları kullanabiliyor. Şu anda arsalar üzerinde tam hakimiyet isteyen Mark Zuckerberg ise mevcut mirasçılara kadar geniş bir davalı listesini mahkemeye sunmuş durumda. Hawaii bölgesinde ölmüş insanların dahi davaya konu edilmesi Mark Zuckerberg’in ciddi bir şekilde eleştirilmesine neden olurken, davanın nasıl sonuçlanacağı da oldukça merak ediliyor. Mark Zuckerberg tarafından açılan davanın mevcut baskılar nedeniyle geri çekilebileceği de konuşuluyor.