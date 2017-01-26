Mark Zuckerberg Arama Motoruna Yatırım Yaptı

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Mark Zuckerberg, yeni bir satın alma ile birlikte yeniden gündeme geldi.

Güncellenme 26 Ocak 2017 22:27

Pek çok farklı alanda yaptığı yatırımlar ile Facebook ve servislerini daha da gelişmesini sağlayan ve Mark Zuckerberg yeni bir arama motorunun daha satın alındığını duyurdu. Yeni arama motorunun özellikle bilim alanına yönelik yapılacak çalışmalarda kullanılacağı ifade edilirken, önemli makalelerin araştırılması ve kullanıcıların bu konudaki ihtiyaçlarının karşılanmasında mevcut arama motorunun büyük bir destek sağlayacağı ifade edildi.

Özel bir proje olarak tanıtılan bu arama motorunun Facebook tarafından satın alınması Facebook için yeni bir güç sağlayacak. Özel bir algoritmanın kullanıldığı arama motoru yapay zekaya sahip. Bu bakımdan yapay zekanın kullanıldığı ilk arama motorlarından birisi olan yeni sistem Facebook tarafından yapılacak destek ile birlikte çok daha gelişmiş bir hale getirilecek.

Google Akademi’ye Rakip!

Google tarafından yıllardan beri kullanıma sunulmuş olan Google Akademi benzeri bir sistemin kurulması tahmin edilirken mevcut yapay zeka sistemi ve Facebook entegrasyonları ile birlikte Google sisteminin bu alanda geçilmesi ve sektörde en popüler ağlardan birisinin yaratılması bekleniyor. Bu açıdan Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte satın alınmanın duyurulması, en çok Google ve Facebook’u karşı karşıya getireceği, bilimsel alanda rekabet içerisine gireceği şeklinde yorumlandı. bakalım önümüzdeki günlerde bu konuda Mark Zuckerberg hangi hamleleri atacak.