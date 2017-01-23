Mardin'de silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı
Mardin Nusaybin'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde bulunan Lozan Caddesi'nde iki grup arasında, iddiaya göre kız kaçırma nedeniyle tartışma çıktı.
Saat 16.15 sıralarında meydana gelen tartışma kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2'si kurtarılamadı. Nusaybin Devlet Hastanesi'nde kaldırılan 2 kişinin tedavisi sürdürülüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
NTV