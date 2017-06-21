Manisa'daki zehirlenmelere ilişkin 6 asker gözaltına alındı

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 asker gözaltına alındı.

Güncellenme 21 Haziran 2017 22:47

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında, kışlada yemek dağıtım ve kontrol heyetinde bulunan 6 subay ve astsubay hakkında yakalama kararı çıkardı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 subay ve astsubayı gözaltına aldı.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında, 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: NTV