Manisa'daki zehirlenme olayıyla ilgili Tugay Komutanı görevden alındı

Manisa'da askeri kışlada askerlerin toplu gıda zehirlenmesiyle ilgili olayda Tugay Komutanı görevinden alındı.

Güncellenme 23 Haziran 2017 11:55

Manisa'da askeri birlikte askerlerin toplu olarak gıda zehirlenmesi yaşamasıyla ilgili olayda bir Tugay Komutanı'nın görevinden alınmasına karar verildi.

Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın talimatı doğrultusunda görevinden alınarak Ankara Bağdat'ta bulunan Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na (EDOK) gönderildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Manisa’ da kışladaki askerlerin zehirlenmesi ile ilgili Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç, Bakan Işık’ın talimatıyla görevinden alınarak, Ankara Balgat’ taki Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’na (EDOK) çekildi.

Hürriyet