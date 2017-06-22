Manisa'daki askerlerin zehirlenme nedeni belli oldu

Manisa'daki askeri birlikte askerlerin neden gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi.

Güncellenme 22 Haziran 2017 14:01

Sağlık Bakanlığı Manisa'da askerlerin zehirlenmesiyle ilgili incelemenin tamamlandığını açıkladı. Açıklamada olayın besin zehirlenmesi olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, Manisa'da askerlerin zehirlenmesine neden olan olayın besin zehirlenmesi olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada "Kamera kayıtlarından da elde edilen veriler ışığında yapılan değerlendirmede, olayın besinlerin pişirilme sürecindeki hazırlık aşamasından kaynaklandığı belirlenmiştir" denildi. CNN Türk