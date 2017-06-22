Manisa'da 6 asker için yakalama kararı

Manisa'da askeri birlikte zehirlenen askerlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 rütbeli asker için yakalama kararı çıkarıldı.

Güncellenme 22 Haziran 2017 10:14

CNN Türk'te yer alan habere göre, Manisa'da askeri kışlada yedikleri yemekten zehirlenen askerlerle ilgili yürütülen soruşturma dahilinde 6 rütbeli asker için yakalama kararı çıkarıldı.

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki, 731 askerin geçen cumartesi akşamı yedikleri yemek sonrası zehirlenme olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Subay ve astsubay rütbesindeki askerlerin Manisa 1'inci Piyade Tugay komutanlığında gıda denetleme bölümünde görevli olduğu belirtildi.

6 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen ve aralarında yemek şirketinin Genel Müdürü A.T., Manisa sorumlusu V.A.G., gıda mühendisleri ile aşçıların da bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan yemek şirketi çalışanlarından bazılarının "Suçlu değiliz! Muaeyene ve Kabul Komisyonu'nda da subay ve astsubaylar vardı. Ne yaptıysak onlarla beraber yaptık. biz suçluysak onlar da suçlu" dedi.

Tutuklama istemiyle mahkemey esevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken 3 kişi ise hakkında ise şartlı salıverme kararı verildi.

CNN Türk