Manisa'da 4,9 şiddetinde deprem oldu

Manisa'nın Selendi'de ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem olduğu tespit edildi.

Güncellenme 21 Nisan 2017 16:56

Manisa yine sallandı. Manisa'nın Selendi ilçesinde 4,9 büyüklğünde bir deprem meydana geldiği tespit edildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Manisa'nın Selendi ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tespitine göre, saat 16.09'da merkez üssü Manisa'nın Selendi ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 8,81 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Kaynak: AA