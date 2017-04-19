Manisa yine sallandı
Manisa'da merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 4,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının 14.23'te olduğunu kaydetti.
Merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tespitine göre, saat 14.23'de merkez üssü Saruhanlı olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 8,3 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Kaynak: AA