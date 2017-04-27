Manchester City maçında Pogba olmayacak

Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Fransız oyuncu Pogba'nın yarınki Manchester City maçında sakatlığı yüzünden olamayacağını açıkladı.

Güncellenme 27 Nisan 2017 11:27

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, takımdaki sakat oyuncuların durumları hakkında bilgi verdi.

Mourinho, "Paul Pogba, Manchester City maçında oynayamayacak. Valencia ve Herrera ise hazır durumda. Mevcut oyuncularımızla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Futbolcularıma güveniyorum. Hepsi bu maç için hazır." ifadelerini kullandı.

Takımın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığı hakkında da değerlendirmede bulunan Portekizli çalıştırıcı, "Sakatlığı nedeniyle büyük bir ameliyat geçirecek. O, güçlü biri. Hayatı boyunca mücadele ettiğini, şimdi de sakatlıktan en iyi şekilde dönebilmek için aynı şeyi yapması gerektiğini ona söyledim. Şu anda sezon sonunda bitecek sözleşmesi ve geleceğinin ne olacağıyla ilgilenmiyorum. Beni ilgilendiren, sadece ameliyatının başarılı bir şekilde sonuçlanması." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA