Mali'de askeri birliğe saldırı düzenlendi: 7 ölü

Mali'nin kuzeyinde yer alan Gurma Rahrus bölgesinde bulunan askeri birliğe saldıra düzenlendi. Saldırıda 5'i asker olmak üzere 7 kişi öldü. 10 kişi de yaralandı.

Güncellenme 20 Nisan 2017 12:35