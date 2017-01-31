Malatya'da otomobil durağa daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da buzlanan yolda kayan otomobil durakta otobüs bekleyenlerin arasına daldı. Olayda 83 yaşındaki Ahmet Karaoğlu yaşamını yitirdi.

Güncellenme 31 Ocak 2017 18:50

Otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da buzlanan yolda, kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyen yolculara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kapalıçarşı karşısında bulunan merkez otobüs durağında sürücüsünün buzlu yolda kontrolünü kaybettiği 44 BV 111 plakalı otomobil, durakta otobüs bekleyen yolcuların arasına daldı. Aracın çarpması sonucu durakta bekleyen Faik Altuntaş ve Ahmet Karaoğlu (83) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Karaoğlu yaşamını yitirdi.



Bu arada otobüs durağında yaşanan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde otomobilin bir anda durağa girmesi ve sonrası yer alıyor. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

NTV