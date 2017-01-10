Malatya'da FETÖ operasyonu: 30 öğretmen gözaltında
Malatya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında daha önceden örgüte bağlı kurumlarda görev yapan 30 öğretmen gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya merkezli, Adana, Antalya, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Kütahya ve Osmaniye'de 33 adrese operasyon düzenlendi.
FETÖ/PDY'e ait kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik operasyonda 8'i kadın 30 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi ise aranıyor.
AA