Maganda kurşunu ile felç olan liseli gence moral ziyareti

Oyuncu Ahmet Kural ve Murat Cemcir, maganda kurşunu ile felç kalan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş’u ziyaret etti.

Güncellenme 08 Nisan 2017 21:43

Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Sultangazi’de 2 Ağustos 2015 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla omuriliği zedelenerek felç olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş’u ziyaret etti.

Koyu Beşiktaş taraftarı olan Çavuş’un yaşam mücadelesine ilişkin haberlerden etkilenen ve tedavi gördüğü fizik tedavi merkezine giden Kural ve Cemcir, önümüzdeki hafta önemli bir ameliyata girecek olan gencin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

"YİNE GELECEĞİZ"

Çavuş, imzaladıkları Beşiktaş formasıyla birlikte ziyaretine gelen Kural ve Cemcir'i görünce çok mutlu oldu. Kural ve Cemcir, Çavuş’a ameliyattan sonra televizyondan beğenerek izlediğini öğrendikleri ‘Kardeş Payı’ dizisinin oyuncularıyla birlikte kendisini tekrar ziyarete geleceklerinin sözünü verdi. İkili, sağlık durumunun biraz daha düzelmesi halinde kendisini film setinde konuk etmek istediklerini de dile getirdi.