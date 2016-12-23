Madaya ve Zebadani de tahliye edilecek

Suriye'deki hakim rejim ve muhalif gruplar arasındaki çatışmada kalan sivil halkın tahliyesi Madaya ve Zebadani ile devam edecek.

Güncellenme 23 Aralık 2016 16:42

Suriye'deki hakim rejim Beşşar Esad'ın güçleri ve Şii milisler ile muhalifler arasındaki çatışmadan kurtarılarak güvenli bölgelere ulaştırılan Halep halkından sonra şimdi de Madaya ve Zebadani bölgelerindeki halklar tahliye edilecek.

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Madaya ve Zebadani bölgelerinden tahliyelerin başlaması bekleniyor. Rejimi ve rejim yanlısı yabancı teröristlerin kuşatmasındaki doğu Halep'ten ve muhaliflerin kontrolündeki Fua ve Kefreya beldelerinden karşılıklı tahliyeler dün gece itibariyle sona ermişti.

AA