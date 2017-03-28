Maç sırasında dili boğazına kaçtı

Spor Toto 3'üncü Lig ekibi Kozan Belediyespor'un futbolcusu Özgür Akıncı, dilinin boğazına kaçması sonucu hayati bir tehlike atlattı.

Güncellenme 28 Mart 2017 23:51

Spor Toto 3'üncü Lig ekibi Kozan Belediyespor'un futbolcusu Özgür Akıncı, maç sırasında bir anda yere yığıldı. Hemen müdahale eden Karacabey Birlikspor masörü Mahmut Serçel, boğaza kaçan dili çıkararak genç futbolcunun hayatını kurtardı.

Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karacabey Birlikspor ile Kozan Belediyespor 26 Mart pazar günü mücadele etti.

Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan maça Özgür Akıncı'nın yaşadığı olay damga vurdu.

24 yaşındaki futbolcu karşılaşmanın 52'inci dakikasında rakibi ile girdiği mücadele sonrasında dili boğazına kaçtığı için bir anda yere yığıldı.

Rakip ekip Karacabey Birlikspor'un masörü Mahmut Serçel tarafından ilk müdahalesi yapılan Özgür Akıncı'nın boğazına kaçan dili çıkarılıp nefes alması sağlandı.

Daha sonra sahanın içine giren ambulans ile hastaneye kaldırılan Akıncı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

NTV