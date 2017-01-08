Mac Pazar Payı Düşüyor!

Mac pazar payı, beş yılın en düşük seviyesinde. İşte Apple için yaşanan kritik süreç.

Güncellenme 08 Ocak 2017 23:36

Apple'ın yöneticileri, şirketin 2016 ekonomik hedeflerini kaybetmesi nedeniyle maaşlarda kesintiye gitti. Tüm bu konularda gündemdeyken Mac pazar payı ile ilgili yayınlanan raporlarda Apple için durumun daha da kötü olduğu öğrenildi. Computerworld tarafından hazırlanan bir rapora göre, Apple'ın kişisel bilgisayar pazarındaki payı geçen beş yılın en düşük seviyesinde.

Raporlar Birbirini Tutuyor!

Net Applications tarafından hazırlanan raporda da benzer verilere yer verildi. Öyle ki Apple'ın macOS'unun geçen yılın tüm kişisel bilgisayarlarının yalnızca% 6,1'ini desteklediği açık bir şekilde belirtildi. Üstelik daha önce yayınlanana raporda Mac'in yüzde 6.1 kullanıcı payı Ağustos 2011'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Apple Resmi Rakamlarında Son Durum Ne?

Raporlarda Apple adına oldukça merak uyandırılırken, Ekim ayında şirket tarafından yapılan açıklamalarda da düşüş net bir şekilde görüldü. Eylül itibari ile son çeyrek hakkında bilgilerin paylaşıldığı raporda 4.9 milyon Mac satıldığı belirtildi. Bu rakamlar yıllık % 14 düşüş olduğunu da gösteriyor.

IDC ve Gartner gibi önde gelen araştırma firmalarına göre ise geçen yıl Apple'ın satışlarında yaşanan çöküş bu yıl özelikle bilgisayar sektöründe çok daha belirgin hale geldi ve bu aslında analistler tarafından beklenen bir durumdu. Mac için yaşanan olumsuz durum, Apple adına zorlu bir süreci başlatabilir.