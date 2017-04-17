Lyon'a saldırı

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympique Lyon, Bastia deplasmanında saldırıya uğradı. Maç, yaşanan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Güncellenme 17 Nisan 2017 21:52

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympique Lyon'un deplasmanda Bastia ile oynadığı lig maçı yarıda kaldı.

Lyon'un, geçtiğimiz perşembe günü Beşiktaş'ı konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı, Fransız taraftarlar sahaya girdiği için

yaklaşık 50 dakika geç başlamış ve çıkan olaylar nedeniyle her iki takım da UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Lyon, bu maçın ardından ligin 33. hafta karşılaşmasında dün, ligin son sırasında yer alan ve düşmeme mücadelesi veren Bastia'ya konuk oldu.

Maç öncesi yaklaşık 50 Bastia taraftarları sahaya girdi ve Lyonlu futbolculara saldırdı.

Buna rağmen başlama düdüğü çalan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı ve devre arasında bu kez bir saha görevlisi ısınan Lyonlu futbolculara saldırdı.

Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olaylarda, Lyonlu futbolcular zor anlar yaşadı.

Yaşanan bu olayların ardından maç tatil edildi.

NTV