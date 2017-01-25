Lyft, 2017'de ABD'nin 100 Şehrine Genişleyecek!

Business Insider'da yer alan rapora göre Lyft, 2017 yılı içerisinde ABD'de 100 ilde daha hizmet verecek.

Güncellenme 25 Ocak 2017 22:51

Basın sözcüsü tarafından onaylanan büyük genişleme ABD’de hareketlilik yaratmış durumda. Bu gelişme ile birlikte Lyft tarafından hizmet sunulan ABD şehirlerinin toplam sayısı yıl sonuna kadar 300'e ulaşacak. Lyft, Perşembe günü 40 ili haritasına eklediğinde, genişleme hemen başlamış olacak. Kalan 60 şehir ise bu yıl sonuna kadar kademeli bir şekilde sisteme eklenecek. Lyft, şu anda ABD nüfusunun yüzde 55'ini (veya 177 milyon insanı) kapsadığını ve bu yılın sonuna kadar kapsama alanının nüfusun yüzde 72'sine (veya 231 milyona) ulaşmayı hedefliyor.

Markanın pazarlama bölümünde görevlendirilen Jaime Raczka tarafından yapılan açıklamada birkaç ay boyunca çalışmalara ivme kazandırılacağı belirtildi. Lyft, yeni pazarlara açıldığı için hem yolcular hem de sürücüler için büyük bir gelişme sağlanacak.

Lyft Uber'e Yetişmeye Çalışıyor

Daha önce, ABD nüfusunun yüzde 75'ini kapsadığı iddia eden Uber ile rekabette olan marka bu alanda gelişme kaydetmeyi hedefliyor.

Bununla birlikte, Lyft, Ubere yetişmek için uzun bir yolu var. Uber şu anda 560'dan fazla şehirde hizmet veriyor. Şimdiye kadar, Lyft ABD'de sıkışmış olarak kalırken şirket yakında başka ülkelere de genişlemeye çalışacak gibi görünüyor.

Lyft'in bu hafta genişlediği şehirler şöyle olacak; Redding, CA; San Luis Obispo, CA; Victorville, CA; El Centro, CA; Merced, CA; Yuba City, CA; Chico, CA; Clarksville, TN; Johnson City, TN; Dover, DE; Erie, PA; Altoona, PA; Williamsport, PA; Johnstown, PA; Roanoke, VA; Harrisonburg, VA; Lynchburg, VA; LA, Baton Rouge; Lake Havasu City, AZ; Yuma, AZ; Las Cruces, NM; George, UT; Fayetteville, NC; Salisbury, NC; Jacksonville, NC; Columbia, SC; Greenville, SC; Myrtle Beach, SC; Springfield, MO; Fort Wayne, IN; Wichita, KS; South Bend, IN; Manchester, NH; Bowling Green, KY; Gallup, NM; Logan, UT; Outer Banks, NC; Blacksburg, VA; Spartanburg, SC; Idaho Falls, ID.