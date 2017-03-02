Lukas Podolski Galatasaray’dan ayrıldı
Sarı- kırmızılı takımdan alınan son bilgilere göre, Alman oyuncu Lukas Podolski Galatasaray’dan ayrıldı.
Alman yıldız oyuncu Galatasaray’dan 2.600.000 Euro ile Japonya Ligi takımlardan Rakuten FC Inc. takımına transfer oldu. Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada bulunan sarı- kırmızılı kulüp şu ifadeleri kullandı: .
Profesyonel futbolcularımızdan Lukas Josef Podolski'nin transferi konusunda Rakuten FC Inc. (Vissel Kobe) kulübü ile 2016/17 sezonu sonu itibariyle anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Vissel Kobe kulübü Şirketimize 2.600.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir.
Ayrıca, oyuncunun STSL 2016/17 sezonunun kalan süresi boyunca karşılaşmaların 75%'inde forma giymesi ve Şirketimizin 2017/18 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme veya grup aşamasına katılım hakkı kazanması durumunda Vissel Kobe kulübü 200.000 Euro net transfer bedeli ek olarak şirketimize ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: CNN Türk