Sarı- kırmızılı takımdan alınan son bilgilere göre, Alman oyuncu Lukas Podolski Galatasaray’dan ayrıldı.

Güncellenme 02 Mart 2017 12:14

Alman yıldız oyuncu Galatasaray’dan 2.600.000 Euro ile Japonya Ligi takımlardan Rakuten FC Inc. takımına transfer oldu. Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada bulunan sarı- kırmızılı kulüp şu ifadeleri kullandı: .

Profesyonel futbolcularımızdan Lukas Josef Podolski'nin transferi konusunda Rakuten FC Inc. (Vissel Kobe) kulübü ile 2016/17 sezonu sonu itibariyle anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Vissel Kobe kulübü Şirketimize 2.600.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, oyuncunun STSL 2016/17 sezonunun kalan süresi boyunca karşılaşmaların 75%'inde forma giymesi ve Şirketimizin 2017/18 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme veya grup aşamasına katılım hakkı kazanması durumunda Vissel Kobe kulübü 200.000 Euro net transfer bedeli ek olarak şirketimize ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: CNN Türk