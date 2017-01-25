Lucic-Baroni'nin yarı finaldeki rakibi Williams

Avustralya Açık'ta rakibini 2-1 geride bırakan Hırvat tenisçi Lucic-Baroni'nin rakibi yarın finalde Serena Williams olacak.

Güncellenme 25 Ocak 2017 10:16

Bir önceki rakibini 2-1 geride bırakarak yarı finale çıkma başarısını gösteren Hırvat tenisçi Mirjana Lucic-Baroni final için Serena Williams ile yarışacak.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Çek Karolina Pliskova'yı 2-1 yenen Hırvat Mirjana Lucic-Baroni yarı finale yükseldi. Lucic-Baroni yarı finalde Serena Williams ile karşılaşacak.

Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar çeyrek final maçında 5 numaralı seribaşı Pliskova ile 79 numaralı raket Lucic-Baroni karşılaştı.

Rod Laver Arena'da oynanan müsabakanın ilk setini 6-4 alan Lucic-Baroni, ikinci seti 3-6 kaybetti ancak üçüncü seti 6-4 önde bitirerek 2-1'lik skorla yarı finale çıktı.

Serena Williams, Konta'yı mağlup etti

Bir diğer çeyrek final müsabakasında ABD'li Serena Williams ile 9 numaralı İngiliz raket Johanna Konta karşılaştı.

Sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Amerikalı Serena Williams, İngiliz Johanna Konta'yı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Serena Williams, yarı finalde 27 Ocak Cuma günü Hırvat Mirjana Lucic-Baroni ile mücadele edecek.

AA