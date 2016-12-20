"Lise yıllarında vasat, asosyal bir öğrenciydi"

Rus Büyükelçiyi katleden çevik kuvvet polisi Altıntaş'ın büyüdüğü Söke'de iletişim içinde olduğu tüm çevresi araştırılıyor.

Güncellenme 20 Aralık 2016 18:09

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, saldırganın Aydın'ın Söke ilçesinde ailesinin yaşadığı mahallesi, mezun olduğu okulu ve arkadaş çevresinde geniş çaplı araştırma yapılıyor. Ailenin apartman komşusu, ''Annesi şoktaydı. 'Benim evladım bunu yapabilir mi, bunu nasıl yapar?' dedi'' şeklinde konuştu.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Büyükelçi Karlov'a, katıldığı sergide silahlı saldırı düzenleyen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesinin yaşadığı Söke ilçesindeki araştırmalar derinleştiriliyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saldırgan ve ailesi hakkında komşularından bilgi alırken, zanlının mezun olduğu Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesinde de araştırma yapıyor.



Altıntaş'ın öğrencilik yıllarına ait belgeleri inceleyen ekipler, okul yıllarındaki arkadaş çevresini de sorguluyor.



Saldırganın, lise yıllarında vasat, asosyal bir öğrenci olduğu, liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayınca polislik sınavlarına girdiği belirtildi.



Saldırganın olay sonrası gözaltına alınan annesi Hamdiye Altıntaş'ın da Söke Emniyet Müdürlüğünde verdiği ilk ifadede oğlunun, kapatılan Körfez Dershanesi'ne gittiği iddialarını reddettiği, olayın şokunda olduğu ve sıklıkla bayıldığı öğrenildi.

FETÖ'NÜN DERSHANESİNE GİTTİĞİ İDDİASI



Öte yandan, saldırganın, Söke'de 2014 yılında kapatılan FETÖ'ye ait Körfez Dershanesi'nde sınavlara hazırlandığı bildirildi.



Altıntaş'ın, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulunda bulunduğu 2012-2014'teki öğrencilik dönemi de İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince detaylı şekilde inceleniyor. Altıntaş'ın öğrencilik yıllarından itibaren tüm bağlantıları sorgulanıyor.



Saldırganın, "Kuşadası ilçesinde FETÖ'nün kapatılan okulunda yöneticilik yapan ve darbe girişimi sonrası gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan dayısı Hasan F'nin yönlendirmesiyle polis olduğu, FETÖ'nün firari iş adamı Şahin İlgi'den burs aldığı" iddiaları da araştırılıyor.



"MAHALLEYE 3 YIL ÖNCE GELDİLER"



Çeltikçi Mahallesi'nin Muhtarı Önder Aşçı, saldırganın ailesinin mahalleye 3 yıl önce taşındığını ancak resmi kayıtlarını 26 Ekim'de yaptıklarının tespit edildiğini söyledi.



Ailenin diğer fertleriyle ilgili olumsuz yaklaşımlarla karşılaşmadığını ifade eden Aşçı, "Anne ve babası bir süre önce emekli olmuşlar. Saldırıyı gerçekleştiren çocuklarını da çok iyi tanıyan yok çünkü 2,5-3 yıldır buralarda değil. Komşuları da bu ailenin çocuğunun böyle bir saldırıyı nasıl gerçekleştirebileceğine hayret ediyorlar" diye konuştu.



Aşçı, Altıntaş'ın içine kapanık olduğunu duyduğunu belirterek, birkaç ay evvel izne gelen saldırganın Diyarbakır'a geçici görevle gönderildiği, daha sonra Ankara'ya döndüğü bilgisini aldığını, lise yıllarında FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarından Körfez Dershanesi'ne gittiği yönünde yakın çevresinden duyumlar bulunduğunu kaydetti.



ANKARA'DA KALMAK İSTEMİŞ



Eşiyle saldırganın annesinin aynı tekstil fabrikasında çalıştığını belirten Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük de aileyi uzun yıllardır tanıdıklarını söyledi.



Saldırıyı gerçekleştiren Mert'in çocukluğunu bildiklerini, 7-8 yıldır hiç görmediklerini ifade eden Yörük, "Annesi ile eşim zaman zaman konuşuyordu. Çocuğunun okulunda ilk 3'e girdiğini, o nedenle okulu bitirince Aydın ya da İzmir'e tayinini almak istediğini anlatırdı. Sadece annesi buraya gelmesini çok istemiş ancak o Ankara'da kalmış. Annesi yıllarca fabrikada çalıştı. Daha önceki bir evliliğinden bir kızı vardı" ifadelerini kullandı.

ANNESİ ŞOKA GİRMİŞ



Saldırganın ailesinin apartmandaki komşularından Fatih Örsçelik de saldırının ardından binaya polis ekiplerinin geldiğini, saldırganın annesine aşağı indirilirken eşlik ettiğini anlattı.



Örsçelik, şöyle konuştu:



"Kadın şoktaydı, 'Benim evladım bunu yapabilir mi, bunu nasıl yapar?' dedi. Babasını görmedim. Çok kötü durumdaydı, aile perişandı. Saldırıyı gerçekleştiren çocuklarıyla hiç denk gelmedim ama ailesi emekçi insanlar. Yanlarında kalan kızlarının çocuğuna bakıyorlardı. Aile, polisler ilk geldiğinde saldırıyı yapan çocuklarının ölü ele geçirildiğini duymamıştı."



Apartman sakinleri, saldırıyı komşularının oğlunun gerçekleştirmiş olmasının şaşkınlığını yaşadıklarını belirtti.



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un dün silahlı saldırı sonucu öldürmesinin ardından ölü ele geçirilen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Söke ilçesinde yaşayan annesi, babası, kız kardeşi ve 3 yakını gözaltına alınmıştı.